Pozantı'da Ali Osman Ulusoy Otobüsünde Yangın: 39 Yolcu Tahliye Edildi

Pozantı-Adana otoyolu Akçatekir rampasında motor kısmından alev alan Ali Osman Ulusoy otobüsü, itfaiye tarafından söndürüldü; 39 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:26
Akçatekir rampasında motor yangını, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Pozantı-Adana otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Adana’dan Kayseri’ye giden ve içinde 39 yolcu bulunan Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüsün motor kısmından yükselen dumanı fark eden kaptan, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuların tahliye edilmesini sağladı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı ve yangın otoyol kenarındaki çalılık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine Adana ve Mersin’den sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmalarıyla alevler kontrol altına alınsa da otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yolcular başka bir otobüs gelene kadar bir dinlenme tesisine götürülerek bekletildi.

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

