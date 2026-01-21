Rakka'da Aileler: SDG'nin Kalkan Olarak Kullandığı Mahkumlar Serbest Bırakılsın

El-Aktan Cezaevi önünde toplanan aileler, SDG unsurlarının kalkan olarak kullandığı yaklaşık 3 bin tutuklunun ve 60 SDG'linin serbest bırakılmasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:11
Bekleyiş ve Talepler

Rakka'da El-Aktan Cezaevi yakınlarında toplanan aileler, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarının kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor.

Yapılan açıklamalara göre cezaevinde en az 60 SDG'li terörist, yaklaşık 3 bin tutukluyu kalkan olarak kullanıyor. Aileler dört gündür bekleyişlerini sürdürüyor ve yakınlarının serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor.

Askeri Gelişmeler

Suriye ordusu, bölgede yürüttüğü operasyonların devam ettiğini bildiriyor. Ordu, bölgede ateşkesin yürürlükte olduğunu belirterek SDG unsurlarına teslim olma çağrısı yaptı; teröristleri ikna çalışmaları ise sürüyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları