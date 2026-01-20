Rize Pazar'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 230 Paket Ele Geçirildi
Jandarma ekipleri yürüttüğü soruşturmayla baskın düzenledi
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Pazar ilçesinde önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyon, Pazar ilçesinde ikamet eden N.B. (59)'nin iş yeri ve evinde gerçekleştirildi. Şüpheli gözaltına alınarak, karakoldaki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.
Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan adli işlemler kapsamında ifadesi alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
