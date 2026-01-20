Rize Pazar'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 230 Paket Ele Geçirildi

Rize Pazar'da düzenlenen operasyonda bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi; şüpheli N.B. gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:53
Jandarma ekipleri yürüttüğü soruşturmayla baskın düzenledi

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Pazar ilçesinde önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon, Pazar ilçesinde ikamet eden N.B. (59)'nin iş yeri ve evinde gerçekleştirildi. Şüpheli gözaltına alınarak, karakoldaki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.

Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan adli işlemler kapsamında ifadesi alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

