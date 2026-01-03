ROKETSAN Elmadağ'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elmadağ Kemalpaşa Mahallesi'ndeki yerleşkede sabah saatlerinde başlayan yangın

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roket Sanayii ve Ticaret (ROKETSAN) yerleşkesinde, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi bölgesinde yangın çıktı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki ekiplerin müdahalesinin ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

