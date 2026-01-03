DOLAR
ROKETSAN Elmadağ'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Elmadağ'daki ROKETSAN yerleşkesinde sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:09
ROKETSAN Elmadağ'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ROKETSAN Elmadağ'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elmadağ Kemalpaşa Mahallesi'ndeki yerleşkede sabah saatlerinde başlayan yangın

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roket Sanayii ve Ticaret (ROKETSAN) yerleşkesinde, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi bölgesinde yangın çıktı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki ekiplerin müdahalesinin ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

ANKARA'NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE YER ALAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET (ROKETSAN) YERLEŞKESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE YER ALAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET (ROKETSAN) YERLEŞKESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

