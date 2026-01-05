DOLAR
Rumelifeneri’nde Kaybolan Ayfer Özmen, Uçurumdan 7 Saat Sonra Kurtarıldı

Rumelifeneri'nde kaybolan 57 yaşındaki Ayfer Özmen, orman yolunda düştüğü uçurumdan 7 saat süren çalışmalarla deniz yoluyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 02:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 02:45
Olayın gelişimi

Olay öğlen saatlerinde Rumelifeneri orman yolunda meydana geldi. Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden mantar toplamak için çıkan ve Rumelifeneri'nde ormana giden Ayfer Özmen (57)’den haber alınamayınca yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmasına jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bağlı komandolar, UMKE ve AFAD ekipleri katıldı. Ekipler, ormanlık alanda yapılan çalışmalarda Özmen’in denize yakın uçurum kenarında bulunduğunu tespit etti.

Kurtarma ve sağlık durumu

7 saat süren çalışmaların ardından ekipler, Ayfer Özmen’i gece saatlerinde hafif yaralı olarak buldu. Edinilen bilgiye göre Özmen'in bacağında kırık bulundu, bilinci açıktı ve arama kurtarma ekiplerinin seslenmelerine cevap verdiği belirtiliyor.

Ekiplerce yaşam hattı kurulurken Özmen, sarp kayalıkların bulunduğu noktadan değil, denizden yanaşan Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ardından ambulansla olay yerinden alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Özmen, travma kontrolü amacıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

