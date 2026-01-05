Rumelifeneri'nde Mantar Toplarken Kaybolan Kadın Bulundu
Sarıyer'de saatler süren arama sonucu hafif yaralı bulundu
Sarıyer'de mantar toplamak için öğleden sonra Rumelifeneri'ne giden Ayfer Özmen (57), saatler süren arama çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulundu.
İddiaya göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden arkadaşlarıyla çıkan Özmen'den 17.30 itibarıyla haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler kayıp kadını bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece saatlerine kadar süren çalışmaların ardından Özmen, Rumelifeneri istikametinde bulunan ormanlık alanda uçurumun kenarında hafif yaralı halde bulundu.
Bulunan yaralı kadının kurtarılması için hemen kurtarma çalışmaları başlatıldı.
