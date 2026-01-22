Sadettin Saran hakim karşısında: Yasadışı bahise teşvik iddiası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, S SPORT+ yayınlarındaki yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla hakim karşısına çıktı; hakkında 3 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:28
Duruşma, savunma ve iddianame

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "yasadışı bahse teşvik etmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Saran, savunmasında yayınlarda bahis reklamlarını özendirecek bir faaliyetlerinin bulunmadığını söyledi.

Duruşma, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal, Emre Eren ve Steven Sadettin Saran duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları da salonda yer aldı.

Kimlik tespiti yapılan Sadettin Saran, iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti. Savunmasında, "Bizim bu şekilde yasadışı bahsi özendirmek gibi bir faaliyetimiz yoktur. Dışarıdan sinyale dokunma şansımız yoktur, yayını aldığımız gibi getirip koyuyoruz. Reklamlar ya saha içidir ya da yurt dışından getiriliyordur. Bizim yayının içerisindeki reklamlara müdahale olmamız imkansız" dedi.

Hakimin, yayınlarda blurlama veya sansürleme yapılıp yapılamayacağı sorusuna Saran, "Bu, kaliteyi son derece bozan bir şey. Yapılabilir bir şey değildir, yapalım dediğiniz an maç yayınlanamaz, izlenemez hale gelir. Mesela Arda Güler hareket halindeyken olursa kale de blurlanır" yanıtını verdi.

Saran ayrıca yayıncılar arasındaki uygulamalara ilişkin girişimlerini anlattı: "Biz zaten hakkımızda soruşturma açılmadan önce girişimde bulunduk, yayıncıları temiz sinyal olacak şekilde yayın vermeleri açısından kendilerini uyardık..." ifadelerini kullandı. Saran, reklam üreten veya yerleştiren taraf olmadıklarını belirterek beraatini talep etti.

Sanık Alan Kenan Saran da son yayıncı olarak canlı yayına müdahale etme haklarının bulunmadığını, reklam ekleyen veya gelir elde eden tarafın kendileri olmadığını söyleyerek beraat istedi. Diğer sanıklar da mahkemeden beraat talep etti. Duruşma, avukat savunmalarıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesindeki S SPORT + logolu internet platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleriyle ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddia edildi. İddianamede, şüpheliler Steven Sadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren'in suçlamaları kabul etmediği, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluşlardan alındığı ve yayın içeriğine müdahale imkanlarının sınırlı olduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca, Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran için "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası; Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren için ise aynı suçun zincirleme işlendiği iddiasıyla 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

