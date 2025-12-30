Safranbolu'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Paniğe Yol Açtı

Olayın Detayları

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu oluşan kıvılcımlar zaman zaman patlama sesi şeklinde duyuldu ve tellerden saçılan kıvılcımlar çevreyi aydınlattı.

Vatandaşların Tepkisi ve Müdahale

Durumu fark eden vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydederek ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak elektrik akımını kesti ve bu müdahale ile kıvılcım oluşumu sona erdi.

Gelişmeler sırasında herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu