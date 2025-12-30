DOLAR
Safranbolu'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Paniğe Yol Açtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar akşam saatlerinde mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:04
Olayın Detayları

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu oluşan kıvılcımlar zaman zaman patlama sesi şeklinde duyuldu ve tellerden saçılan kıvılcımlar çevreyi aydınlattı.

Vatandaşların Tepkisi ve Müdahale

Durumu fark eden vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydederek ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak elektrik akımını kesti ve bu müdahale ile kıvılcım oluşumu sona erdi.

Gelişmeler sırasında herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

