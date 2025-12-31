DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,53 -0,04%
ALTIN
5.986,25 0,26%
BITCOIN
3.806.414,53 -0,8%

Safranbolu'da Engelli Anne ve Kızı Elektriksiz Mahsuriyetten Kurtarıldı

Safranbolu'da kopan elektrik telleri nedeniyle evlerinde mahsur kalan engelli anne Y.A. ve kızı, Safranbolu Belediyesi ve KARDOFF ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:21
Safranbolu'da Engelli Anne ve Kızı Elektriksiz Mahsuriyetten Kurtarıldı

Safranbolu'da Engelli Anne ve Kızı Elektriksiz Mahsuriyetten Kurtarıldı

Safranbolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle koparak yola düşen elektrik telleri sebebiyle bir süredir elektriksiz kalan bir sokakta mahsur kalan engelli anne Y.A. ile kızı, Safranbolu Belediyesi ve Karabük Safranbolu Doğa ve Otomobil Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma Operasyonu

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Kopan elektrik tellerinin yola düşmesi bölgeye güvenlik riski oluştururken, belediye ekipleri risk nedeniyle sokağın yalnızca belirli bir bölümüne kadar yol açabildi. Sokağın bir kısmında yaklaşık 3 gündür devam eden elektrik kesintisi yaşandı.

Kurtarma ekiplerine komşular aracılığıyla ulaşan engelli anne Y.A. ve kızı için ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, tellerin bulunduğu noktadan geçerek yaklaşık 80 santimetreyi bulan kar kalınlığında ve 400 metre mesafede ilerledi. Anne ve kızı önce sandalyeyle, ardından sırayla sırtlarında taşınarak mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. Kurtarılan çift, arazi araçlarıyla güvenli bölgeye alınarak yakınlarına teslim edildi.

Açıklama

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir kurtarma sonrası şunları söyledi: "Karabük’te off-road ve 4x4 kullanıcıları her olaya koşuyor. Biz de bu işe öncülük eden, tecrübeli bir kulübüz. Ekipman desteğimiz fazla, bilinirliğimiz yüksek olduğu için tercih ediliyoruz. STK’larla koordineli çalışıyoruz. Faydalı olmak mutluluk verici. Merkez istasyon muhabere sorumlumuzun ana mesleği elektrik. Olay yerine geldiğimizde tellerin enerjisinin kesilebileceğini söyledik ancak müdahale etmememiz gerektiği bildirildi. Kısa sürede gelineceği söylendi ancak yaklaşık 1 saat bekledik. Bunun üzerine gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşı kurtardık. Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül ile birlikte çalıştık."

Kurtarma çalışmasına Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül, Safranbolu İtfaiye Müdürü Ferhat Akgün, KARDOFF Başkanı Ahmet Demir ve dernek üyeleri katıldı.

SAFRANBOLU’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KOPARAK YOLA DÜŞEN ELEKTRİK TELLERİ SEBEBİYLE BİR SÜREDİR...

SAFRANBOLU’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KOPARAK YOLA DÜŞEN ELEKTRİK TELLERİ SEBEBİYLE BİR SÜREDİR ELEKTRİKSİZ KALAN SOKAKTA MAHSUR KALAN ENGELLİ ANNE VE KIZI, SAFRANBOLU BELEDİYESİ İLE KARABÜK SAFRANBOLU DOĞA VE OTOMOBİL SPORLARI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (KARDOFF) EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

SAFRANBOLU’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KOPARAK YOLA DÜŞEN ELEKTRİK TELLERİ SEBEBİYLE BİR SÜREDİR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli Kale'de Narkotik Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
2
Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaya Yaralandı
3
Antalya-Manavgat’ta 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
4
Adana'da Kahvehane Çifte Cinayeti: 11 Kişi Tutuklandı
5
Uşak’ta Yılbaşı Öncesi Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
6
Safranbolu'da Kar Birikimi Sundurmaları Çökertti
7
Diyarbakır'da Buz Üstünde Drift: Dicle Üniversitesi'nde Tehlikeli Anlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları