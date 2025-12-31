Safranbolu'da Engelli Anne ve Kızı Elektriksiz Mahsuriyetten Kurtarıldı

Safranbolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle koparak yola düşen elektrik telleri sebebiyle bir süredir elektriksiz kalan bir sokakta mahsur kalan engelli anne Y.A. ile kızı, Safranbolu Belediyesi ve Karabük Safranbolu Doğa ve Otomobil Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma Operasyonu

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Kopan elektrik tellerinin yola düşmesi bölgeye güvenlik riski oluştururken, belediye ekipleri risk nedeniyle sokağın yalnızca belirli bir bölümüne kadar yol açabildi. Sokağın bir kısmında yaklaşık 3 gündür devam eden elektrik kesintisi yaşandı.

Kurtarma ekiplerine komşular aracılığıyla ulaşan engelli anne Y.A. ve kızı için ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, tellerin bulunduğu noktadan geçerek yaklaşık 80 santimetreyi bulan kar kalınlığında ve 400 metre mesafede ilerledi. Anne ve kızı önce sandalyeyle, ardından sırayla sırtlarında taşınarak mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. Kurtarılan çift, arazi araçlarıyla güvenli bölgeye alınarak yakınlarına teslim edildi.

Açıklama

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir kurtarma sonrası şunları söyledi: "Karabük’te off-road ve 4x4 kullanıcıları her olaya koşuyor. Biz de bu işe öncülük eden, tecrübeli bir kulübüz. Ekipman desteğimiz fazla, bilinirliğimiz yüksek olduğu için tercih ediliyoruz. STK’larla koordineli çalışıyoruz. Faydalı olmak mutluluk verici. Merkez istasyon muhabere sorumlumuzun ana mesleği elektrik. Olay yerine geldiğimizde tellerin enerjisinin kesilebileceğini söyledik ancak müdahale etmememiz gerektiği bildirildi. Kısa sürede gelineceği söylendi ancak yaklaşık 1 saat bekledik. Bunun üzerine gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşı kurtardık. Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül ile birlikte çalıştık."

Kurtarma çalışmasına Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül, Safranbolu İtfaiye Müdürü Ferhat Akgün, KARDOFF Başkanı Ahmet Demir ve dernek üyeleri katıldı.

