Safranbolu'da Kar Birikimi Sundurmaları Çökertti

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde çatılardaki kar birikimi iş yeri sundurmalarını çökertti; olay güvenlik kameralarına yansıdı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:47
Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Safranbolu Sanayi Sitesinde, yoğun kar birikimi iş yerlerine ait sundurmaların çökmesine yol açtı. Olay anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasında panik anları

Kayıtlarda, bir esnafın dükkana girdikten sonra kadrajdan çıktığı ve yaklaşık 10 saniye içinde sundurmanın çöküşünün gerçekleştiği görülüyor. Çökme anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Maddi hasar ve önlemler

Çökme sonucu iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Diğer esnaf ise çatılardaki kar birikintilerini temizlemek için çalışmalara başladı.

Esnafın açıklaması

Çayevi işletmecisi Ramazan Hamza (55), temizledikleri çatının aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yeniden karla dolduğunu söyledi. Hamza, 10 saniyeyle canını kurtardığını belirterek, tek tesellilerinin hiç kimsenin zarar görmemesi olduğunu ifade etti.

