Sakar Rampası'nda Tek Tekerli Scooter ile Tehlikeli İniş

Muğla'nın 9 kilometrelik Sakar Rampası'nda Yasin Bostan, tek tekerlekli scooter ile iniş yaparak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:56
Muğla’nın keskin virajları ve dik yokuşlarıyla bilinen 9 kilometrelik Sakar rampasında, tek tekerlekli scooter ile iniş yapan bir vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. O anları kamerasına kaydeden kişi, paylaştığı video ile dikkat çekti.

Sakar Rampası'nın Özellikleri

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'ne hakim olan ve Marmaris, Datça, Fethiye ve Antalya gibi turistik ilçelerin bağlantı yolu olarak kullanılan bu güzergahta, 9 kilometre uzunluğundaki Sakar rampasında, dördü çok kesin olmak üzere çok sayıda viraja sahip noktalar bulunuyor. Her yıl bölgede ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanıyor.

Tehlikeli İniş ve Görüntüler

Vatandaş Yasin Bostan, tek tekerlekli scooter ile Sakar rampasından inişini saniye saniye kaydetti. Videoda, yüksek hız ve denge riski taşıyan iniş sırasında Bostan’ın kontrolünü kaybetmeden ilerlemesi göze çarpıyor. Keskin virajlar ve dik yokuşlarla bilinen Sakar Geçidi'ndeki bu iniş, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal Medya Tepkileri

Bostan’ın kaydettiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından cesur bulunurken, bazıları yapılan hareketin tehlikesine dikkat çekti. Paylaşılan görüntüler izleyenlere hem hayret hem de uyarı hissi verdi.

