Sakar Rampası'nda Tek Tekerli Scooter ile Tehlikeli İniş

Muğla’nın keskin virajları ve dik yokuşlarıyla bilinen 9 kilometrelik Sakar rampasında, tek tekerlekli scooter ile iniş yapan bir vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. O anları kamerasına kaydeden kişi, paylaştığı video ile dikkat çekti.

Sakar Rampası'nın Özellikleri

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'ne hakim olan ve Marmaris, Datça, Fethiye ve Antalya gibi turistik ilçelerin bağlantı yolu olarak kullanılan bu güzergahta, 9 kilometre uzunluğundaki Sakar rampasında, dördü çok kesin olmak üzere çok sayıda viraja sahip noktalar bulunuyor. Her yıl bölgede ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanıyor.

Tehlikeli İniş ve Görüntüler

Vatandaş Yasin Bostan, tek tekerlekli scooter ile Sakar rampasından inişini saniye saniye kaydetti. Videoda, yüksek hız ve denge riski taşıyan iniş sırasında Bostan’ın kontrolünü kaybetmeden ilerlemesi göze çarpıyor. Keskin virajlar ve dik yokuşlarla bilinen Sakar Geçidi'ndeki bu iniş, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal Medya Tepkileri

Bostan’ın kaydettiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından cesur bulunurken, bazıları yapılan hareketin tehlikesine dikkat çekti. Paylaşılan görüntüler izleyenlere hem hayret hem de uyarı hissi verdi.

MUĞLA'NIN KESKİN VİRAJLARI VE DİK YOKUŞLARI BİLİNEN 9 KİLOMETRELİK SAKAR RAMPASINDA TEK TEKERLEKLİ SCOOTER İLE İNİŞ YAPAN VE O ANLARI KAMERASINA KAYDEDEN VATANDAŞ ÇEKTİĞİ VİDEO GÖRÜNTÜLERİ DE SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI.