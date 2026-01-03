Küçükçekmece'de uçan çatı park halindeki aracın üzerine düştü

Sokak geçişe kapatıldı, ekiplerin çalışması sürüyor

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Çam Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu ve sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olay sonrası mahalleli büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sokak trafikte kapatıldı ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

