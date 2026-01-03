DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Küçükçekmece'de Uçan Çatı Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Çam Sokakta fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı, saat 19.00 civarında park halindeki aracın üzerine düştü. Sokak trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:31
Küçükçekmece'de Uçan Çatı Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü

Küçükçekmece'de uçan çatı park halindeki aracın üzerine düştü

Sokak geçişe kapatıldı, ekiplerin çalışması sürüyor

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Çam Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu ve sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olay sonrası mahalleli büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sokak trafikte kapatıldı ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece’de çatı bir aracın üzerine düştü: Sokak geçişe kapatıldı

Küçükçekmece’de çatı bir aracın üzerine düştü: Sokak geçişe kapatıldı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması
3
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
4
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi
5
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
6
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu
7
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları