Sakarya'da müzisyen eşi Simge Kodalak'ı öldürdü — ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya'da 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldüren müzisyene Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:35
Mahkeme, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırdı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşi Simge Kodalak (31)'ı öldüren müzisyen koca hakkında mahkeme, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 30 Aralık 2024 tarihinde Reisler Göleti mevkiinde meydana geldi. Emniyete başvuran İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan incelemede, kadının boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edildi ve cesedine ulaşıldı.

Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi; şüpheli koca ise tutuklandı.

Dava, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmaya sanık İ.K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz verilen sanık İ.K. şunları söyledi: "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Herkesin karşısında bir suçlu olmaktan çok utanıyorum. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Böyle olmaması gerekiyordu".

Mahkeme heyeti, sanık İ.K. hakkında "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları