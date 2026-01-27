Sakarya'da Tırdan Düşen Saman Balyaları Trafiği Tehlikeye Attı

Sakarya'da tırdan düşen saman balyaları trafikte tehlike oluşturdu

D020 kara yolunda kısa süreli aksama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D020 kara yolu Dağdibi Mahallesi mevkiinde, seyir halindeki bir tırın dorsesinden çok sayıda saman balyası yola düştü.

Yola dökülen saman balyaları, kara yolunun bir bölümünü kapatarak sürücülere zor anlar yaşattı ve trafikte kısa süreli aksamaya yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yola saçılan balyaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı. Olayda herhangi bir kaza yaşanmadı, muhtemel bir faciadan dönüldü.

Saman balyalarının yola saçılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİ D020 KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN DÜŞEN SAMAN BALYALARI TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI. YOLA DÖKÜLEN SAMAN BALYALARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.