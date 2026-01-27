Sakarya'da Tırdan Düşen Saman Balyaları Trafiği Tehlikeye Attı

Sakarya Adapazarı D020 kara yolunda tırdan düşen saman balyaları yolun bir bölümünü kapatarak trafiği aksattı; ekipler temizleyerek yolu açtı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:39
D020 kara yolunda kısa süreli aksama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D020 kara yolu Dağdibi Mahallesi mevkiinde, seyir halindeki bir tırın dorsesinden çok sayıda saman balyası yola düştü.

Yola dökülen saman balyaları, kara yolunun bir bölümünü kapatarak sürücülere zor anlar yaşattı ve trafikte kısa süreli aksamaya yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yola saçılan balyaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı. Olayda herhangi bir kaza yaşanmadı, muhtemel bir faciadan dönüldü.

Saman balyalarının yola saçılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

