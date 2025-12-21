DOLAR
Sakarya Hendek'te Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya Hendek'te yabancı plakalı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:37
Kaza Detayları

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada yabancı plakalı bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkii, Ankara istikameti yönünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki RE 920 C0 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 HFA 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük oranda ezildi.

Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan R.Ç. (52) hayatını kaybetti, sürücü A.G. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik kısa sürede normale döndü; kaza nedeniyle daralan yol tekrar eski haline getirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

