Sakarya Serdivan'da yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi T.S. hayatını kaybetti

Sakarya Serdivan'daki Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda fenalaşan T.S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; cenaze Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:01
Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda doğrudan müdahale sonrası hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi T.S., odasında fenalaşarak arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, öğrencinin kalbinin ve solunumunun durduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenci, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen T.S. kurtarılamadı. Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer gelişmeler hakkında açıklama yapacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

