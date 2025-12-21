Sakarya Serdivan'da yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi T.S. hayatını kaybetti

Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda doğrudan müdahale sonrası hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi T.S., odasında fenalaşarak arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, öğrencinin kalbinin ve solunumunun durduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenci, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen T.S. kurtarılamadı. Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer gelişmeler hakkında açıklama yapacağını belirtti.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDEKİ ÖĞRENCİ YURDUNDA FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ.