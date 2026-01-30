Sakarya Taraklı'da Ölü Tavuklar: Çiftliğe Biyogüvenlik Kısıtlaması ve Adli İşlem

Sakarya Taraklı'da Tavuk Çiftliğine Biyogüvenlik Kısıtlaması

Denetimlerde ölü hayvan ve uygunsuz atık birikimi tespit edildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde tavuk çiftliklerine yönelik sürdürülen denetimler çerçevesinde, Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren bir tavuk çiftliği tespit edildi.

Çevre, Doğa Koruma Timi ile Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yapılan kontrollerde, yerlerde ölü tavuk ve civcivler bulunduğu belirlendi.

Denetimlerde, ölen hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmediği; tavuklara ait boş ilaç şişeleri ile çeşitli kimyasal içerikli plastik kutuların atık depolama kurallarına aykırı şekilde biriktirildiği kaydedildi.

Saptamalar üzerine Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulandı. Ayrıca, eksiklikler giderilene kadar hayvan konulmamak üzere biyogüvenlik kısıtlaması getirildi.

İşletme sahibi hakkında ise çevreyi kasten kirletme suçundan adli süreç başlatıldı.

SAKARYA’NI TARAKLI İLÇESİNDE MEVZUATA AYKIRI ÜRETİM YAPAN TAVUK ÇİFTLİĞİNDE ÖLÜ HAYVANLAR TESPİT EDİLİRKEN, İŞLETMEYE BİYOGÜVENLİK KISITLAMASI GETİRİLDİ, İŞLETME SAHİBİ HAKKINDA DA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.