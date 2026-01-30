Sırbistan'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 5 Ton Esrar Ele Geçirildi

Krusevac yakınlarında düzenlenen baskın

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Krusevac kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda ülke tarihinde rekor niteliğinde 5 ton esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre baskın, küçük bir tarım ve ticaret şirketine gerçekleştirildi. Yetkililer, bunun ülke genelinde bugüne kadar yapılan en büyük esrar operasyonu olduğunu belirtti ve operasyon anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Dacic, operasyona ilişkin olarak "Bu bir rekor yakalama" ifadelerini kullandı. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin ise firari olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri ayrıca 4 adet uzun namlulu tüfek ile 1 adet tanksavar roketatar ele geçirdi.

Bakan Dacic, soruşturmanın sürdüğünü ve ele geçirilen esrarın kaynağının yürütülecek çalışmalarla tespit edileceğini vurguladı.

AB'ye üye olma hedefindeki Sırbistanda kenevir üretiminin yasadışı olduğu biliniyor. Yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan sokulan uyuşturucuların büyük bir kısmının Orta Doğu ve Latin Amerika kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

