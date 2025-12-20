Şam Kırsalı'nda DEAŞ ve SDG'ye Silah Sevkiyatına Operasyon: 5 Gözaltı

Operasyonun Detayları

Şam kırsalı bölgesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'ne yapılan silah sevkiyatını gerçekleştiren 5 kişilik şebeke çökertildi.

Kapsamlı faaliyet, Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed El-Dalati liderliğindeki ekipler ile Dera İç Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda Qudssaya bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Süveyda bölgesindeki yasa dışı gruplara, SDG'nin faaliyet gösterdiği bölgelere ve DEAŞ hücrelerine silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.T., A.N., M.N., M.F. ve C.H. isimli şahıslar yakalandı.

Suriye emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, operasyonun bir çiftlikteki şüpheli faaliyetlere ilişkin alınan hassas ve güvenilir istihbarat sonucu gerçekleştirildiği, güvenlik güçlerinin bölgeyi hızla kordon altına alarak baskın düzenlediği belirtildi. Yapılan aramalarda FPV tipi insansız hava araçları (İHA) ve ilgili teçhizatları, yaklaşık 1.5 ton ağırlığında TNT tipi patlayıcı madde ile kamikaze İHA'larda kullanılmak üzere hazırlanmış 2 kilogramlık anti-personel mayınlar ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen tüm mühimmat ve teçhizatın alındığını, gözaltına alınan şüphelilerin ilgili birimlerdeki sorgularının sürdüğünü ve gerekli yasal işlemlerin tamamlanarak adalete sevk edilmelerinin sağlanacağını bildirdi.

