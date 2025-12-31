Samsun 2025 Asayiş Raporu: Suç Oranlarında Büyük Düşüş

Samsun Valiliği tarafından açıklanan 2025 asayiş verilerine göre kentte birçok suç türünde belirgin azalma kaydedildi. Evden hırsızlık yüzde 52, otodan hırsızlık yüzde 82 ve işyeri hırsızlığı yüzde 48 azaldı. Yetkililer, düşüşte güvenlik güçlerinin sahadaki etkin çalışmalarının belirleyici olduğunu vurguladı.

Toplantı ve genel değerlendirme

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş ve genel güvenlik hizmetleri, narkotik ve terörle mücadele, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddet, aranan şahısların yakalanması ile emniyet ve kış trafik tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca 2025 yılının genel asayiş değerlendirmesi yapıldı ve yaklaşan yılbaşı öncesi alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Güvenlik kadrosu 7/24 görevde

Vali Tavlı, Samsun genelinde toplam 8 bin 293 güvenlik görevlisinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi. Bu personel dağılımı 5 bin 491 emniyet, 2 bin 169 jandarma ve 633 sahil güvenlik personeli şeklinde gerçekleşti. Tavlı, vatandaşların canı, malı ve huzuruna kastetmeye çalışan hiçbir suç unsuruna müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Operasyonel başarılar ve aydınlatma oranları

2025 yılında emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen operasyonlarda çok sayıda aranan şahıs yakalandı; bin 183 ruhsatsız tabanca, 735 kurusıkı tabanca, bin 181 av tüfeği ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Vali Tavlı, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının %99, topluma karşı işlenen suçlarda %99,5, mal varlığına karşı suçlarda %96,5, millete ve devlete karşı suçlarda %99,8 seviyelerine ulaştığını aktardı. Takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı %99,9, aranan şahıslarda yakalama oranı ise %99,2 olarak kaydedildi.

Terörle mücadelede kesintisiz çalışma

Terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Tavlı, 2025 döneminde 117 operasyon gerçekleştirildiğini, 171 kişinin gözaltına alındığını, 24 kişinin tutuklandığını ve 40 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Mücadelenin FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm yapıları kapsadığı ifade edildi.

Kaçakçılık ve organize suç operasyonları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 2025 yılında 347 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 6 organize suç çetesi çökertildi, 57 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. Ele geçen malzemeler arasında 157 ruhsatsız tabanca, 115 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah, 39 delici ve kesici alet, 243 bin 612 adet emtia, 15 ton 962 litre etil alkol, 16 milyon 82 bin 385 makaron, 4 bin 640 kilogram kaçak tütün ve 533 adet tarihi eser yer aldı.

Uyuşturucuyla mücadelede kapsamlı operasyonlar

Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler arasında 79 kilo 110 gram metamfetamin, 157 kilo 234 gram esrar, 25 kilo 342 gram bonzai, 8 kilo 656 gram skunk, 3 kilo 365 gram kokain, 3 milyon 559 bin 670 adet sentetik ecza, 45 bin 58 adet ecstasy ve 922 bin 225 kök kenevir bulunuyor. Bu kapsamda 7 bin 352 operasyonda 10 bin 33 kişi gözaltına alındı, 934 kişi tutuklandı ve 257 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tavlı, NARVAS sistemi sayesinde şok uygulamalar ve denetimlerin etkinliğinin artırıldığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Göçmen kaçakçılığına yönelik 66 operasyon gerçekleştirildi; 21 göçmen organizatörü ve 108 düzensiz göçmen yakalandı. Süreçte 20 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin tutuklandığı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 34 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

Trafik, siber suçlar ve deniz güvenliği

2025 yılı trafik denetimlerinde 26 bin 576 araç ve 8 bin 20 motosiklet trafikten men edildi. Plakasız ve tescilsiz olduğu tespit edilen 393 motosiklet Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na teslim edildi. Siber suçlarla mücadelede 47 operasyonda 48 kişi tutuklandı, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı; operasyonlarda ruhsatsız silahlar, sentetik ecza, mühimmat ve çok sayıda araç ile motosiklete el konuldu. Ayrıca 252 aranan şahıs yakalandı, 11 bin 153 sosyal medya hesabı incelendi ve bunlardan 2 bin 171’inin terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri deniz, kara ve havada yoğun görev yaptı, yüzlerce tekneye yasal işlem uygulandı ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik usulsüzlükler tespit edildi.

Yılbaşı tedbirleri ve 2026 hedefleri

Toplantıda yılbaşı tedbirleri de ele alındı; Samsun genelinde yılbaşı süresince 8 bin 293 personelle kapsamlı güvenlik tedbirleri alınacağı, alışveriş merkezleri, ana arterler, parklar, havaalanı, terminal ve istasyonlar ile şehir içi ve şehirlerarası yollarda emniyet ve trafik tedbirlerinin artırılacağı belirtildi. Vali Tavlı, 2026 yılında da huzur, güven ve kamu düzeninin sağlanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalışacağını ve yeni yılın barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

