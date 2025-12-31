Samsun 2025: Canik ve Bafra Travmaları ile MKE-BAYKAR Yatırımları

Samsun'da 2025: Acı Olaylar ve Geleceğe Yatırım

2025 yılı, Samsun için hem derin kayıpların hem de güçlü yatırım haberlerinin öne çıktığı bir yıl oldu. Kentte yaşanan iki ağır trajedi ile savunma sanayii odaklı yatırımlar, hafızalara kazındı.

En sarsıcı trajediler

28 Nisan'da Canik'te, Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile iki çocuğun hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntü yarattı.

17 Eylül'de Bafra'da Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobil sonucu anne ve 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesi kamuoyunda geniş yankı buldu. Olayla ilgili tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'ın cezaevinde intihar etmesi süreci daha da dramatik hale getirdi.

MKE ve BAYKAR yatırımları

Samsun, acı haberlerin yanı sıra ekonomi ve istihdam açısından da önemli gelişmelere tanık oldu. MKE A.Ş. ile BAYKAR tarafından açıklanan yatırımlar, özellikle genç nüfus için yeni iş alanları ve bölgesel sanayi altyapısında güçlenme beklentisi doğurdu.

Yıl boyunca öne çıkan diğer gelişmeler

28 Ocak'ta Samsun Limanı'nda Palau bayraklı "Fıruze G" adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ve deniz ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı.

Şubat ayında art arda gelen trafik kazaları dikkat çekti: Havza'da panelvan minibüs ile tırın çarpışmasında anne ve 4 yaşındaki kız yaşamını yitirirken, Kavak'ta yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

20 Şubat'ta kent, "100 yılın en yoğun kar" yağışını yaşadı; ulaşım aksadı, günlük yaşamda zorluklar ortaya çıktı.

Nisan ayında peş peşe gelen can kayıpları yaşandı: 6 Nisan'da Çarşamba'da iki otomobil çarpışmasında 5 kişi, 9 Nisan'da bir anne tarafından kızının boğularak öldürülmesi, 16 Nisan'da Canik'te uzaklaştırma kararı bulunan koca tarafından eşin sokak ortasında öldürülmesi ve 24 Nisan'da Alaçam'da bir restoranda eşini silahla öldüren şahsın ardından intihar etmesi kent gündemini sarstı.

Mayıs ayında aile içi şiddetin boyutu 16 yaşındaki bir çocuğun ablasını kaçırmak isteyen genci tabancayla vurarak öldürmesiyle bir kez daha tartışıldı. 27 Mayıs'ta ise geçmişte cezaevi müdürü cinayetiyle gündeme gelen ve cezasını tamamlayan bir şahıs, İlkadım'da bir berberde silahlı saldırıya uğradı; ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaz aylarında da kazalar devam etti: 25 Ağustos'ta Terme'de bir yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Eylül ayında Tekkeköy'de bir kereste fabrikasında yangın söndürüldü; Asarcık'ta bir şahsın eşini bardakla öldürmesi infiale yol açtı. 30 Eylül'de İlkadım'da iki kız çocuğu kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kasım ayında ulusal bir acı yaşandı: 11 Kasım'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırları içinde düşmesi sonucu uçakta bulunan 20 personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit düştü; şehit Altıok, Samsun'da düzenlenen törenle uğurlandı. Ay sonunda, Sağlık Bakanlığı öz kaynaklarıyla yapılan bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği 28 Kasım'da hasta kabulüne başladı.

Yılın son ayında da bir şehit haberi daha geldi: 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak, memleketi Ladik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Spor ve kapanış

Samsunspor'un 2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3. sırada tamamlayıp Avrupa kupalarında mücadele etmesi kentte büyük sevinç yarattı. 2025, Samsun için bir yandan kayıpların gölgesinde geçti, diğer yandan altyapı ve yatırım haberleriyle geleceğe dair beklentilerin şekillendiği bir yıl olarak kayda geçti.

