Samsun Atakum'da 6 bin 909 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 909 uyuşturucu hap ele geçirildi; E.G., D.A.C.Z., E.A.Y. ve K.E.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:26
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri operasyon düzenledi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında E.G., D.A.C.Z., E.A.Y. ve K.E.A. isimli şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 6 bin 909 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

