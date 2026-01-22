Samsun Başsavcılığı: 12 Bıçak Darbesiyle Yaralama — Şüphelinin Tutuklu Olduğu, 'Fail Serbest' İddiası Gerçek Değil

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 bıçak darbesiyle yaralanma olayında E.K.'nin tutuklandığını; 'failin serbest kaldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 21:36
Samsun Başsavcılığı: 12 Bıçak Darbesiyle Yaralama — Şüphelinin Tutuklu Olduğu, 'Fail Serbest' İddiası Gerçek Değil

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı: 12 Bıçak Darbesiyle Yaralama Olayında Tutuklama, 'Fail Serbest' İddiası Yalan

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin 12 bıçak darbesiyle yaralandığı olayla ilgili kamuoyunda yayılan "failin serbest kaldığı" ve "cezaların caydırıcı olmadığı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Açıklamaya göre, olay 18 Ocak günü saat 20.00 civarında Samsun ili İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. Mağdur P.A. sırtından 9, ayak kısmından 2 ve boyun kısmından 1 olmak üzere kesici aletle, hayati tehlike oluşturmayacak ama basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandı.

Yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Mağdurun alınan beyanı ve teşhis işlemleri sonucunda, suça sürüklenen çocuk E.K. (16) gözaltına alınarak "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı ve halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır.

Soruşturma ve Kamuoyu İddiaları

Basın ve sosyal medyada yer alan, ev hapsiyle serbest bırakıldığı ileri sürülen kişi olarak gösterilen A.M.Ç. hakkında ise başsavcılık, bu kişinin suçu üstlenmeye çalıştığını ve kendisi hakkında "suç üstlenme" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, bu kapsamda yaralama olayı failinin serbest kaldığı ve cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki yorum ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir" ifadesine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kamuoyuna doğru bilginin ulaştırılması amacıyla işlemler devam etmektedir.

SAMSUN’DA BİR KİŞİYİ 12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞAHSIN BAŞKA BİR BIÇAKLA OLAYINA DA KARIŞAN E.K....

SAMSUN’DA BİR KİŞİYİ 12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞAHSIN BAŞKA BİR BIÇAKLA OLAYINA DA KARIŞAN E.K., OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta İstiklal Caddesi'nde Yaya Kazası: Halil Coşkun Hayatını Kaybetti
2
Erzincan-Sivas Karayolunda Çığ: Kızıldağ Geçidi Ulaşıma Kapandı
3
Gul Plaza yangınında can kaybı 67’ye yükseldi
4
Çorum'da Kar Kazası: Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde 7 Yaralı
5
Bursa’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü: Görükle Hal Kavşağı’nda Motor Yangını
6
Eskişehir'de 3. kattan düşen S.D. ağır yaralandı
7
Adnan Oktar Suç Örgütünün Kilit İsmi Serdar Dayanık Muğla'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları