Samsun Başsavcılığı: 12 Bıçak Darbesiyle Yaralama — Şüphelinin Tutuklu Olduğu, 'Fail Serbest' İddiası Gerçek Değil

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı: 12 Bıçak Darbesiyle Yaralama Olayında Tutuklama, 'Fail Serbest' İddiası Yalan

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin 12 bıçak darbesiyle yaralandığı olayla ilgili kamuoyunda yayılan "failin serbest kaldığı" ve "cezaların caydırıcı olmadığı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Açıklamaya göre, olay 18 Ocak günü saat 20.00 civarında Samsun ili İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. Mağdur P.A. sırtından 9, ayak kısmından 2 ve boyun kısmından 1 olmak üzere kesici aletle, hayati tehlike oluşturmayacak ama basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandı.

Yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Mağdurun alınan beyanı ve teşhis işlemleri sonucunda, suça sürüklenen çocuk E.K. (16) gözaltına alınarak "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı ve halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır.

Soruşturma ve Kamuoyu İddiaları

Basın ve sosyal medyada yer alan, ev hapsiyle serbest bırakıldığı ileri sürülen kişi olarak gösterilen A.M.Ç. hakkında ise başsavcılık, bu kişinin suçu üstlenmeye çalıştığını ve kendisi hakkında "suç üstlenme" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, bu kapsamda yaralama olayı failinin serbest kaldığı ve cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki yorum ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir" ifadesine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kamuoyuna doğru bilginin ulaştırılması amacıyla işlemler devam etmektedir.

