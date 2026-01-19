Şanlıurfa'da Buzlanma: 4 Kaza, 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Buzlanma 4 Ayrı Trafik Kazasına Yol Açtı

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma sonucu sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dört ayrı trafik kazası yaşandı.

Kazalar ve Yaralılar

Kazalarda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ve Soruşturma

Kazalar nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ve jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

