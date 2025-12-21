Samsun'da Ağaç Devrildi: 19 Yaşındaki Tekin Gönültaş Hayatını Kaybetti

Samsun'da ağaç kazası: Genç yaşamını yitirdi

Canik ilçesi Tekkiraz Mahallesi'nde trajik olay

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi kırsal Tekkiraz Mahallesinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Tekin Gönültaş dere yatağında odun kesme motoru ile ağaç kestiği sırada, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gönültaş için yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gönültaş'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

