Samsun'da Alkol Koması: Bankta Yere Yığılan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Alkol Koması: Bankta Yere Yığıldı

Samsun'da aşırı alkol aldığı öğrenilen bir adam, oturduğu bankta fenalaşarak yere yığıldı. Dakikalarca hareketsiz kalan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince güçlükle ayıltılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki bankta oturan yaşlı adam bir süre sonra alkolün etkisiyle baygınlık geçirerek yere düştü. Düşmenin ardından çevredeki vatandaşlar adamın yanına koşarak uzun süre ayıltmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan adama müdahale etti. Sırtından dürtülerek uyandırılan adam, kendisini ayıltmaya çalışan sağlık görevlilerine sinirlenerek tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının sakinleştirme çabaları sonrası, düşmeye bağlı olarak yüzünde ve kafasında yaralar olduğu belirlenen şahıs, Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN’DA İÇTİĞİ ALKOLÜN ETKİSİYLE OTURDUĞU BANKTAN YERE YIĞILAN ADAMI VATANDAŞLAR AYILTAMAZKEN, OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN GÜÇLÜKLE AYILTILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.