Samsun'da Alkol Koması: Bankta Yere Yığılan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda aşırı alkol alan yaşlı adam bankta fenalaşarak yere yığıldı; sağlık ekipleri güçlükle ayıltıp Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:38
Samsun'da Alkol Koması: Bankta Yere Yığılan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Alkol Koması: Bankta Yere Yığıldı

Samsun'da aşırı alkol aldığı öğrenilen bir adam, oturduğu bankta fenalaşarak yere yığıldı. Dakikalarca hareketsiz kalan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince güçlükle ayıltılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki bankta oturan yaşlı adam bir süre sonra alkolün etkisiyle baygınlık geçirerek yere düştü. Düşmenin ardından çevredeki vatandaşlar adamın yanına koşarak uzun süre ayıltmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan adama müdahale etti. Sırtından dürtülerek uyandırılan adam, kendisini ayıltmaya çalışan sağlık görevlilerine sinirlenerek tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının sakinleştirme çabaları sonrası, düşmeye bağlı olarak yüzünde ve kafasında yaralar olduğu belirlenen şahıs, Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

