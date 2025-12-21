DOLAR
Samsun'da Apartman Yöneticisi 7 Bin Sentetik Ecza Hapla Yakalandı

Samsun Atakum'da V.S. isimli apartman yöneticisi jandarma operasyonunda 7 bin sentetik ecza hap ve kubar esrarla yakalandı, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:14
Atakum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu bir apartman yöneticisi hakkında suç unsuru bulunduğu bilgisine ulaştı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla V.S.'nin Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Ev ve bodrumda yapılan aramalarda 7 bin adet sentetik ecza hap ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.S., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

