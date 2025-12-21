Samsun'da Apartman Yöneticisi 7 Bin Sentetik Ecza Hapla Yakalandı

Atakum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu bir apartman yöneticisi hakkında suç unsuru bulunduğu bilgisine ulaştı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla V.S.'nin Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Ev ve bodrumda yapılan aramalarda 7 bin adet sentetik ecza hap ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.S., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

