Samsun'da Arızalı Araç Kılığında Uyuşturucu Sevkiyatı: 28 Bin Hap, 3 Tutuklama

Samsun'da oto kurtarıcıyla arızalı süsü verilen araçta 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; K.T., H.Y. ve Y.F. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:48
Samsun'da arızalı araç kılığında uyuşturucu sevkiyatı ortaya çıkarıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, arızalı süsü verilerek oto kurtarıcıyla taşınan araçta 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan üç şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun seyri

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, Samsun'dan il dışına çıkan bir oto kurtarıcının dönüşte üzerinde arızalı olduğu belirtilen bir araçla kente geri geldiğini tespit etti. Taşıma şekli ve araçtaki durum ekiplerin şüphelerini çekti ve araç takibe alındı.

Takibin ardından oto kurtarıcı İlkadım ilçesinde durduruldu. Kurtarıcı ve üzerinde taşınan araçta yapılan detaylı aramada, arızalı süsü verilen aracın bagaj bölümüne gizlenmiş halde 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve maddelere el konuldu.

Şüpheliler ve adli süreç

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan K.T. (29), H.Y. (22) ve Y.F. (35) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç şüpheli cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyeti, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

