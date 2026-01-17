Samsun'da Jandarma 15 Günde 205 Aranan Şahıs Yakaladı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, 01-15 Ocak 2026'da toplam 205 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti; ayrıca 7 kayıp bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:29
01-15 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen operasyonlar

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda 2026 yılının ilk 15 gününde önemli bir başarıya imza attı.

01-15 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında 1 yıl ile 20 yıl arası çeşitli hapis cezası bulunan 63 kişi ile diğer suçlardan aranan 125 şahıs olmak üzere toplam 205 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca, kayıp olarak aranan 7 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

