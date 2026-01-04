DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.924.781,12 -0,99%

Samsun'da kayınpederinin evini ateşe verdi — Baba tutuklandı

Samsun İlkadım'da kıskançlık tartışması sonrası T.Ç., kayınpederinin evini benzin dökerek ateşe verdi; baba tutuklandı, oğlu adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:57
Samsun'da kayınpederinin evini ateşe verdi — Baba tutuklandı

Samsun'da kayınpederinin evini ateşe verdi — Baba tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, bir tartışma sonrasında kayınpederinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı; oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayın gelişimi

Olay, İlkadım ilçesi Hasatane Mahallesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (43), 23 yıllık eşi 4 çocuk annesi H.Ç.'nin kıskançlık nedeniyle evine gitmesi üzerine, oğlu D.H.Ç. (18) ile birlikte kayınpederinin evine gitti.

Yanında getirdiği benzini, kapıyı açan eşinin üzerine ve evin içine dökmek isteyen T.Ç., eşinin kapıyı kapatması üzerine evin kapı önüne benzin dökerek ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Gözaltı ve adli süreç

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri baba ile oğlu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından her iki şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sürecinde baba T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi, oğlu D.H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartı kapsamında serbest bırakıldı.

T.Ç. (43) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

T.Ç. (43) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

T.Ç. (43) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kaybolan Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları İkinci Günde
2
Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
3
Gümüşhane Kürtün'de Kamyonet Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı
4
Kırklareli’de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi: Samur ile Seyyar Köprü Gösterisi
5
Adıyaman'da Karlı Yolda Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
7
Aksaray'da Elektrikli Sobadan Akıma Kapılan Üniversite Öğrenci Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları