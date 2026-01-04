Samsun'da kayınpederinin evini ateşe verdi — Baba tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, bir tartışma sonrasında kayınpederinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı; oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayın gelişimi

Olay, İlkadım ilçesi Hasatane Mahallesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (43), 23 yıllık eşi 4 çocuk annesi H.Ç.'nin kıskançlık nedeniyle evine gitmesi üzerine, oğlu D.H.Ç. (18) ile birlikte kayınpederinin evine gitti.

Yanında getirdiği benzini, kapıyı açan eşinin üzerine ve evin içine dökmek isteyen T.Ç., eşinin kapıyı kapatması üzerine evin kapı önüne benzin dökerek ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Gözaltı ve adli süreç

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri baba ile oğlu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından her iki şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sürecinde baba T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi, oğlu D.H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartı kapsamında serbest bırakıldı.

