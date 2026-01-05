DOLAR
Samsun'da motosikletin yayaya çarpması: 1 yaralı

İlkadım Cumhuriyet Meydanı İç Kavşakta motosikletin Cabbar C.'ye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:04
Kaza Detayları

Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan çıkan Furkan Y. idaresindeki 55 ASM 871 plakalı motosiklet, yaya yolu olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan Cabbar C.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

