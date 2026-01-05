Samsun'da motosikletin yayaya çarpması: 1 yaralı
Kaza Detayları
Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan çıkan Furkan Y. idaresindeki 55 ASM 871 plakalı motosiklet, yaya yolu olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan Cabbar C.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
