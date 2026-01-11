Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı, 103,52 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonu, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirdi.
Ele geçirilenler ve işlemler
Üst, araç ve ikamet aramalarında 103,52 gram kokain, 60 gram sentetik kannabinoid, 51 adet ecstasy, 81 adet sentetik ecza, 3,92 gram skunk, 0,62 gram esrar, 3 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
