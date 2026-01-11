Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı, 103,52 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı; ekipler çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:57
Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonu, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler ve işlemler

Üst, araç ve ikamet aramalarında 103,52 gram kokain, 60 gram sentetik kannabinoid, 51 adet ecstasy, 81 adet sentetik ecza, 3,92 gram skunk, 0,62 gram esrar, 3 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

