Samsun'da Pazarcı Boğazı Kesilerek Öldürüldü — Zanlı Kadın Teslim Oldu

Samsun'da Pazarcı Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Zanlı kadın olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim oldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halindeki 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araçta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evli olan Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Gamze S.'nin ayrılmak istemesi ve Ferit M.'nin bunu kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Zanlı, olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği, Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı.

Zanlı Gamze S., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Pazarlarda tezgah kurarak satış yaptığı öğrenilen dört çocuk babası Ferit M. için bugün Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yavuzselim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedildi.

Boğazı kesilerek öldürülen pazarcı toprağa verildi