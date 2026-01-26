Ataşehir'de doğal gaz patlaması sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde saat 14.15'te bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hafif yaralandı; sokak ve bazı araçlar hasar gördü.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:55
Örnek Mahallesi Zeynur Sokak'ta saat 14.15'te patlama

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi Zeynur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında saat 14.15 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda 1 kişi hafif yaralandı, patlamanın etkisiyle sokağa ve çevreye maddi zarar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu dairede bulunan yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Patlamanın, dairenin mutfak kısmında gerçekleştiği ve fırlayan korkuluk demirlerinin sokağa ile karşı binanın bahçesine savrularak hasara yol açtığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Tanık anlatımı

Patlamanın yaşandığı binanın karşı apartmanında oturan Nurettin Ekeman, olayı şu sözlerle aktardı: "Banyoya girmeye hazırlanırken 'Güm' diye bir ses duydum. Sonrasında yığınların sesini duydum. Ne olduğunu anlamak için camdan dışarı baktığımda patlama olduğunu ve karşı daire duvarlarının yıkıldığını, korkuluk demirlerinin ve parmaklıkların dışarı doğru savrulduğunu gördüm."

Ekeman, birkaç arkadaşıyla birlikte yangın tüpleriyle müdahale ettiklerini, evde yalnız olduğunu bildikleri komşularının saçlarının hafif yanık halde olduğunu ve daha sonra yaralının ambulansa teslim edildiğini söyledi.

