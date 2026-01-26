Adıyaman’da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde, Ferit B. idaresindeki 01 GK 143 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOL 332 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza yaşandı.

Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Deniz B. ve Aslı B. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı