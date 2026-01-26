Uşak’ta İş Arkadaşını Bıçaklayan Şüpheli M.K. Tutuklandı

Uşak’ta iş arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Uşak merkezde dün meydana gelen olayda, parkta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi ile ilgili soruşturma sonucu şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, dün Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesinde bulunan Üçgen Parkta gerçekleşti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından bıçaklanan 25 yaşındaki E.K. önce özel bir hastaneye, sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma, Yakalanma ve Tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada olayın faili olarak M.K. (39) tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı. Polis araştırmasında şüphelinin otobüsle Konya illerine gittiği belirlendi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Akşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, şüphelinin daha önce iş arkadaşıyla tartışma yaşadığını ve olay günü kendisine küfür edildiğini iddia ederek kavganın bu nedenle çıktığını savunduğu öğrenildi. Şüpheli, getirildiği Uşak’ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralının Durumu

Dün bıçakla ağır yaralanan 25 yaşındaki E.K.nin tedavisinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)