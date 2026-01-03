DOLAR
Samsun'da Sınıf Öğretmeni Erdem Esen Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmeni Erdem Esen, kalp krizi sonucu vefat etti; cenazesi 4 Ocak Pazar defnedilecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:09
Eğitim camiası yasa boğuldu

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Erdem Esen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erdem Esen'in vefatı, eğitim camiası ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında Esen’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Erdem Esen'in cenazesi, 4 Ocak Pazar günü İlkadım ilçesindeki Yunus Emre Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

