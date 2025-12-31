DOLAR
Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaya Yaralandı

İlkadım'da hafif ticari aracın çarptığı 33 yaşındaki Tuğçe Çelik Keskin yaralandı; ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:46
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Detayı

Kaza, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzeri İlkadım Belediyesi binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Karagöz idaresindeki 26 AIL 328 plakalı hafif ticari araç, yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Tuğçe Çelik Keskin (33)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

