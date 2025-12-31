Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaya Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Detayı

Kaza, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzeri İlkadım Belediyesi binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Karagöz idaresindeki 26 AIL 328 plakalı hafif ticari araç, yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Tuğçe Çelik Keskin (33)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

