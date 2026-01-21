Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı

Olay otobüste başladı, şüpheli kısa sürede yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi.

Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında, aynı otobüse binen ve K.K.’nin yanına oturan tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö. (25)'nin arkadaşının yüzüne çok yakın durduğunu fark etti. Durumu sorması üzerine, şüphelinin paçasından çıkardığı "rambo" diye tabir edilen bıçağı U.K.'nin boynuna dayayarak "nefesini keserim" şeklinde tehdit ettiği ileri sürüldü.

Olayın ardından otobüsten inerek uzaklaşan B.Ö., mağdurların şikâyeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcının tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

