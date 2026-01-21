Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı

Samsun'da halk otobüsünde lise öğrencisinin boynuna "rambo" bıçak dayayıp "nefesini keserim" diye tehdit eden üniversite öğrencisi B.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:16
Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı

Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı

Olay otobüste başladı, şüpheli kısa sürede yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi.

Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında, aynı otobüse binen ve K.K.’nin yanına oturan tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö. (25)'nin arkadaşının yüzüne çok yakın durduğunu fark etti. Durumu sorması üzerine, şüphelinin paçasından çıkardığı "rambo" diye tabir edilen bıçağı U.K.'nin boynuna dayayarak "nefesini keserim" şeklinde tehdit ettiği ileri sürüldü.

Olayın ardından otobüsten inerek uzaklaşan B.Ö., mağdurların şikâyeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcının tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

B.Ö.(25) MAHKEMECE TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

B.Ö.(25) MAHKEMECE TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

B.Ö.(25) MAHKEMECE TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı — Çok sayıda yaralı
2
Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Çöktü
3
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 297 Şüpheli Yakalandı, 94 Tutuklandı
4
Kocaeli İzmit’te AVM Otoparkında Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı
5
Iğdır'da Yakalanan Eski İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve 2 Organizatör Tutuklandı
6
Kırklareli'de Yaya Geçidinde Kamyon Çarpması: Kadın Yaralandı
7
Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları