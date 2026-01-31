Samsun'da Yangın Paniği: İlkadım'da 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da bodrum yangını paniğe neden oldu

Olayın ayrıntıları

Samsun'un İlkadım ilçesinde, İlyasköy Mahallesi Muhtar Yaşar Keklik Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman, binada yaşayanları tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Binada yaşayan Irak uyruklu vatandaşlardan bazıları evin içinde mahsur kalırken, bazıları da korkuyla çatıya çıktı. Durum üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve tahliye

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede, çatıya çıkanlar merdiven yardımıyla kurtarıldı ve içeride kalanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

