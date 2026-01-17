Samsun İlkadım'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Samsun İlkadım'da uyuşturucu suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:25
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda aranan bir şahıs yakalandı. Operasyonu, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. (41) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi; mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

