Samsun İlkadım'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Samsun İlkadım'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda aranan bir şahıs yakalandı. Operasyonu, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. (41) yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi; mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
