Samsun İlkadım’da Bina Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun İlkadım’da Bina Yangını Paniği

(İHA) – Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Olayda 8 kişi dumandan etkilendi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, İlyasköy Mahallesi Muhtar Yaşar Keklik Sokak’ta bulunan üç katlı binanın bodrum kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler yoğun duman oluşmasına neden oldu.

Binada yaşayan Irak uyruklu vatandaşlardan bazıları evin içinde mahsur kalırken, bazıları korku nedeniyle çatıya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarma ve Sağlık Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, çatıya çıkan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı ve binada bulunan diğer kişileri güvenli şekilde tahliye etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

