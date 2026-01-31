Samsun İlkadım’da Bina Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun İlkadım’da bir binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu; 8 kişi dumandan etkilendi, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:46
Samsun İlkadım’da Bina Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun İlkadım’da Bina Yangını Paniği

(İHA) – Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Olayda 8 kişi dumandan etkilendi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, İlyasköy Mahallesi Muhtar Yaşar Keklik Sokak’ta bulunan üç katlı binanın bodrum kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler yoğun duman oluşmasına neden oldu.

Binada yaşayan Irak uyruklu vatandaşlardan bazıları evin içinde mahsur kalırken, bazıları korku nedeniyle çatıya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarma ve Sağlık Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, çatıya çıkan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı ve binada bulunan diğer kişileri güvenli şekilde tahliye etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE ÜÇ KATLI BİR BİNANIN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE ÜÇ KATLI BİR BİNANIN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YOĞUN DUMAN NEDENİYLE BİNADA BULUNAN 8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE ÜÇ KATLI BİR BİNANIN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Sel: Bornova'da Otomobil Gemi Gibi İlerledi
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.404 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
3
Şırnak Beytüşşebap'ta Kardan Mahsur Kalan Hastayı Jandarma Helikopteri Kurtardı
4
Kütahya'da 4 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı
5
Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti
6
Aksaray'da 3 Yıldır Aranan Şahıs Tutuklandı: 48 Suç Dosyası, 17 Yıl 7 Ay Hapis
7
Hakkari'de 28 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi — 3 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları