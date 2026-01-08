Samsun Merkezli 19 İlde Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Şüpheli Adliyeye Sevk

Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çocuk müstehcenliği suçlamasıyla gözaltına alınan 40 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi; dijital materyallere el konuldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:41
Operasyonun kapsamı ve uygulama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuk müstehcenliği suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında geçen salı sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Deliller ve adli süreç

İncelemelerde, gözaltına alınan şahısların Telegram hesaplarında çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtım ve satışını yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan 20 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kalan 20 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

