Samsun Vezirköprü'de Ev Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Göl Yeni Mahalle’de bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Can Kaybı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Evde mahsur kalan Zeynep Kaya ve Tuğba Kaya'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma Sürüyor

Yangının ardından savcılık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturma sürüyor.

