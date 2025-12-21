San Francisco'da Elektrik Kesintisi: 130 Bin Kişi Karanlıkta

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinin kuzey kesiminde 130 bin kişiyi etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti nedeniyle toplu taşıma ve trafikte aksamalar yaşandı.

Kesinti Nedeni

İtfaiye yetkilileri, kesintinin kentin ana elektrik sağlayıcısı Pacific Gaz ve Elektrik Şirketi (PG&E)’nin trafo merkezlerinden birinde çıkan yangın nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Yetkililerin Uyarısı

San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie yaptığı açıklamada, "Gece yağmur geliyor. Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa, evde kalın" dedi.

İyileştirme Çalışmaları

PG&E tarafından yapılan açıklamada, elektrik tedarikinin yeniden sağlanması için yetkililerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Elektriğin tamamen ne zaman yeniden verileceği ise henüz netlik kazanmadı.

