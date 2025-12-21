DOLAR
Şanlıurfa Akçakale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 42 yaşındaki sürücü Abdülbaki Keskin yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:17
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı; Abdülbaki Keskin (42) hayatını kaybetti.

Kaza anı ve detaylar

Edinilen bilgiye göre kaza, Ekinyazı kırsal Mahallesi yolunda gerçekleşti. Sait B. yönetimindeki 40 ABA 288 plakalı minibüs, ara yola dönmeye çalışan 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin'in kullandığı 27 RV 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sürücünün karşıdan gelen minibüsün geçmesini beklemeden ara yola sapmaya çalıştığı görüldü. Yanlış karar hayatına mal oldu.

Soruşturma devam ediyor

Kaza sonrası Abdülbaki Keskin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

KAZA ANI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

