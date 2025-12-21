Şanlıurfa Akçakale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa Akçakale'de minibüsle otomobil çarpıştı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı; Abdülbaki Keskin (42) hayatını kaybetti.
Kaza anı ve detaylar
Edinilen bilgiye göre kaza, Ekinyazı kırsal Mahallesi yolunda gerçekleşti. Sait B. yönetimindeki 40 ABA 288 plakalı minibüs, ara yola dönmeye çalışan 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin'in kullandığı 27 RV 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sürücünün karşıdan gelen minibüsün geçmesini beklemeden ara yola sapmaya çalıştığı görüldü. Yanlış karar hayatına mal oldu.
Soruşturma devam ediyor
Kaza sonrası Abdülbaki Keskin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.
ÇARPIŞAN ARAÇLAR