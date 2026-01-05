DOLAR
Şanlıurfa Birecik'te Apartman Yangını: İtfaiye Üst Katları Kurtardı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çoğan Konutları'nda gece çıkan apartman yangınında itfaiye, üst katlarda mahsur kalanları merdivenle kurtardı; yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 01:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 02:02
Şanlıurfa Birecik'te Apartman Yangını: İtfaiye Üst Katları Kurtardı

Olay

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bulunan Çoğan Konutları’ndaki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, eline hortumu alarak musluk suyuyla müdahale etmeye çalıştı.

Merdiven boşluğundaki pencereden balkona geçen bazı vatandaşlar, aşağıdaki komşuların uyarısı sayesinde mahsur kalmaktan son anda kurtuldu.

İtfaiye Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken aracın merdiveniyle üst katlarda mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve şans eseri yaralanan olmadı.

Soruşturma

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililerce çalışma başlatıldı.

TOKİ KONUTLARINDA YANGIN

TOKİ KONUTLARINDA YANGIN

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN MAHSUR KALACAKLARDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

