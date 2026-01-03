Şanlıurfa'da 15 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa-Mardin karayolunda bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, piyasa değeri 15 milyon TL olarak değerlendirilen gümrük kaçağı ürünlere el konuldu. Ele geçirilenler arasında 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket tütün mamülü, 2 bin 700 adet elektronik sigara ve 5 bin adet puro bulunuyor.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

