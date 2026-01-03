DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.873.299,02 -0,44%

Şanlıurfa'da 15 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 15 milyon TL değerinde gümrük kaçağı tütün ürünü ve sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:47
Şanlıurfa'da 15 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 15 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa-Mardin karayolunda bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, piyasa değeri 15 milyon TL olarak değerlendirilen gümrük kaçağı ürünlere el konuldu. Ele geçirilenler arasında 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket tütün mamülü, 2 bin 700 adet elektronik sigara ve 5 bin adet puro bulunuyor.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA 15 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA’DA 15 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA’DA 15 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Tokat'ta 107 Gram Kokain Ele Geçirildi: Kentin En Yüksek Miktarı
3
Kapıdağ'da 7. gün: Elif Kumal için arama kurtarma sürüyor
4
Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Harran'da Sulama Kanalına Düşen Sürücü Halil Gündüz İçin Arama 6. Günde
6
Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
7
Muğla Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 4 bin 811 Olayla Vatandaşa Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları