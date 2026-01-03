DOLAR
Şanlıurfa'da 21 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan zanlı Akçakale'de yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 21 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., Akçakale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:58
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve adli makamların koordineli çalışması sonucu gözaltı

Şanlıurfa'da, hakkında 21 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., düzenlenen operasyonla Akçakale ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli makamların koordinasyonunda aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, silahla yağma suçundan hükümlü olan zanlıyı saklandığı adreste tespit etti ve operasyonla ele geçirdi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından zanlı cezaevine teslim edildi.

