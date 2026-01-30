Şanlıurfa’da 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
JASAT ve Haliliye İlçe Jandarma ortak operasyonuyla gözaltı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT ekipleri ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarının ortak operasyonu önemli bir başarıyla sonuçlandı.
Operasyon kapsamında, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahıs, Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
